Sarı kart gören Davinson, rövanş maçında cezalı... İlk yarı Aslan 1.14, Liverpool 0.43 gol beklentisi! Rövanş haftaya çarşamba 23.00'te Anfield'da.

İlk anlarda Liverpool baskılıydı ama tribünlerin coşkusu, Sarı-Kırmızılı futbolcuların da şiddetli presiyle rakip kırıldı. 7. dakikadaki kornerde hayli yükseğe zıplayan Osimhen kafayla çevirdi, kale ağzında bekleyen Lemina da aynı şekilde kafayı kullanarak topu ağlara gönderdi. Aslan öne geçtikten sonra tribünler Liverpool'u daha da yıldırdı. Kalesinde sakin olan Uğurcan, hamleleriyle takımına güven aşıladı. Liverpool kalecisi Mamardashvili ise ilk devre yoğun mesai yaptı, takım arkadaşlarına kızdı. Soyunma odasına 2-0'la gidebilirdik. İkinci devre Aslan kontrol oyununa döndü. İngilizler hayli etkiliydi. 62'de Victor Osimhen'le gol geldi ama ofsayta takıldık. Liverpool merkezden akın akın gelmeye başladı. 72'de karambolde attıkları gol el dolayısıyla iptal oldu. Buruk; 76'da hamlelerini yaptı, Aslan toparlandı. Kalan bölümde önde karşılayıp daha iyi savunma yaptık ve maçı aldık!

OSIMHEN'E DUYGUSAL KOREOGRAFI

Sarı-Kırmızılı taraftarlar maç öncesinde Victor Osimhen, annesi ve kızının yer aldığı büyük bir koreografi açtı. Altındaki pankartta ise "We are family and family is everything" (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir" ifadesi yer aldı. Nijeryalı yıldız duygusal anlar yaşadı.