İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9306
  • EURO
    50,6463
  • ALTIN
    6232.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Liverpool'un Barcola planı

Antoine Semenyo transferini kaçıran Liverpool, rotasını PSG'nin genç yıldızı Bradley Barcola'ya çevirdi. Ancak Fransız futbolcu, İngiliz ekibine transfer için net bir şart koydu.

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 08:36 - Güncelleme:
Liverpool'un Barcola planı
ABONE OL

Premier Lig devi Liverpool, Semenyo'nın ocak ayında Manchester City'yi tercih etmesi sonrası hücum hattı için alternatif isimlere yöneldi. Teknik direktör Arne Slot ve scout ekibi, PSG forması giyen Bradley Barcola'yı listenin üst sıralarına aldı.

CaughtOffside'ın haberine göre Luis Diaz'ın yaz aylarında takımdan ayrılma ihtimali ve Mohamed Salah'ın uzun vadeli geleceğine dair belirsizlikler, Kırmızılar'ın kanat transferi ihtiyacını daha da artırdı. Bu kapsamda 23 yaşındaki Barcola, Liverpool'un radarına girdi.

Ancak Fransız oyuncu, olası transferle ilgili tavrını açıkça ortaya koydu. Barcola'nın, menajerlerine ilk 11'de düzenli oynama garantisi olmadan hiçbir teklife sıcak bakmadığını ilettiği aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.