Liverpool'un Barcola planı

Premier Lig devi Liverpool, Semenyo'nın ocak ayında Manchester City'yi tercih etmesi sonrası hücum hattı için alternatif isimlere yöneldi. Teknik direktör Arne Slot ve scout ekibi, PSG forması giyen Bradley Barcola'yı listenin üst sıralarına aldı.

CaughtOffside'ın haberine göre Luis Diaz'ın yaz aylarında takımdan ayrılma ihtimali ve Mohamed Salah'ın uzun vadeli geleceğine dair belirsizlikler, Kırmızılar'ın kanat transferi ihtiyacını daha da artırdı. Bu kapsamda 23 yaşındaki Barcola, Liverpool'un radarına girdi.

Ancak Fransız oyuncu, olası transferle ilgili tavrını açıkça ortaya koydu. Barcola'nın, menajerlerine ilk 11'de düzenli oynama garantisi olmadan hiçbir teklife sıcak bakmadığını ilettiği aktarıldı.