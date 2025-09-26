İSTANBUL 23°C / 17°C
Spor

Liverpool'un Diogo Jota'nın tüm ücretinin ailesine ödendiği açıklandı

Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, hayatını kaybeden Diogo Jota'nın tüm ücretlerinin ailesine ödendiğini açıkladı.

26 Eylül 2025 Cuma 16:59
Liverpool'un Diogo Jota'nın tüm ücretinin ailesine ödendiği açıklandı
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot hafta sonu Crystal Palace'a karşı oynanacakları Premier Lig maçı öncesi basının sorularını yanıtladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, kırmızılıların kaza sonucu kaybettiği Diogo Jota ile ilgili de konuştu. Arne Slot, Jota'nın Liverpool ile sözleşmesindeki ücretin tamamının ailesine ödendiğini açıkladı.

Portekizli forvet, Temmuz başında İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirmişti.

