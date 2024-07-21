İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2024 Pazar / 15 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool'un gözü Sporting'in savunmacısında
Spor

Liverpool'un gözü Sporting'in savunmacısında

Teknik direktör Arne Slot ile gelecek sezon yeni bir maceraya başlayacak olan Liverpool, Sporrting Lizbon forması giyen 22 savunma oyuncusu Gonçalo Inacio'yu gündemine aldı.

21 Temmuz 2024 Pazar 17:36 - Güncelleme:
Liverpool'un gözü Sporting'in savunmacısında
ABONE OL

Arne Slot ile birlikte yeni bir döneme giren Liverpool, transfer döneminde savunmasını güçlendirmek istiyor.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Liverpool'un savunma transferi için ana hedefinin Sporting forması giyen Gonçalo Inacio olduğu belirtildi.

Sporting'in 22 yaşındaki savunma oyuncusu için başlangıçta sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelini beklediği ancak şu anda beklentisinin 45 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübü Sporting ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Sporting'in altyapısından yetişen Inacio, Portekiz temsilcisinin A takımında çıktığı 171 maçta 15 gol attı ve 9 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.