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Spor

Liverpool'un listesinde 4 isim var

Xavi Alonso'nun gelecek sezonda Bayer Leverkusen'de devam etme kararının ardından Liverpool 4 adaylı yeni bir teknik direktör listesi oluşturdu.

29 Mart 2024 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Liverpool'un listesinde 4 isim var
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Bayer Leverkusen'de kalma kararı alan Xabi Alonso'dan 'ret' cevabı alan Liverpool, 4 kişilik yeni teknik direktör listesini belirledi.

Sport Express'in haberine göre; Liverpool'un, sezon sonunda yollarını ayıracağı Jürgen Klopp'un yerine belirlediği isimler şu şekilde;

RUBEN AMORIM

Sporting Lizbon'da görev yapan 39 yaşındaki Portekizli teknik adam, Sporting Lizbon'a uzun yıllar sonra şampiyonluk yaşattı. Amorim'in 13.2 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

ROGER SCHIMDT

Benfica'nın Alman teknik adamı, Bayer Leverkusen ve Benfica serüvenleri ile üst seviyede deneyim kazandı.

ROBERTO DE ZERBI

44 yaşındaki İtalyan teknik adam, Amex'te görev yaptığı 18 ay içinde Brighton'u ilk Avrupa sezonuna taşıyarak adeta bir devrim yarattı.

FRANCK HAISE

Dörtlünün en az tanınanı olan Haise, Lens'i geçen sezon Ligue 1'i üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne geri götürdü. Lens tarihinde sadece üçüncü kez bu turnuvaya katılmaya hak kazandı.

  • liverpool
  • teknik direktör
  • ROGER SCHIMDT
  • RUBEN AMORIM

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