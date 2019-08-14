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Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah'tan Türkiye mesajı

Süper Kupa maçı için İstanbul'da bulunan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah'tan Türkiye mesajı geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, yarın kozlarını Süper Kupa için paylaşacak.
 
Vodafone Park'ta oynanacak dev maç öncesi takımlar İstanbul'a gelirken, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Türkçe bir mesaj paylaştı.
 
Salah, sosyal medya hesabından Türkçe sözlerle "Merhaba Türkiye" paylaşımını yaptı.
 
Yıldız oyuncunun bu paylaşımı dakikalar içinde yüzlerce beğeni aldı.
 

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