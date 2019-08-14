Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah'tan Türkiye mesajı
Süper Kupa maçı için İstanbul'da bulunan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah'tan Türkiye mesajı geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, yarın kozlarını Süper Kupa için paylaşacak.
Vodafone Park'ta oynanacak dev maç öncesi takımlar İstanbul'a gelirken, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Türkçe bir mesaj paylaştı.
Salah, sosyal medya hesabından Türkçe sözlerle "Merhaba Türkiye" paylaşımını yaptı.
Yıldız oyuncunun bu paylaşımı dakikalar içinde yüzlerce beğeni aldı.
Merhaba Turkiye 😀— Mohamed Salah (@MoSalah) August 13, 2019
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.