Liverpool'un yeni Mohamed Salah'ı belli oldu

İngiliz devi Liverpool'un Mohamed Salah'ın ardından onun yerini dolduracağı isim belli oldu. İngiliz ekibinin hedefindeki futbolcunun Michael Olise olduğu öğrenildi.

33 yaşındaki Mohamed Salah'ın şimdiden veliahtını bulmak isteyen Liverpool, Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise'yi listenin başına ekledi. İngiliz basını, 23 yaşındaki oyuncunun en ideal isim olduğuna vurgu yaptı.

Ancak Salah'ın hala formunun zirvesinde olması, onu hala kulüpte dokunulmaz yapıyor. Mısırlı futbolcunun bu istatistiklerine devam ettikçe takımdan ayrılığı zor görülüyor.