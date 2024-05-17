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Spor

Liverpool'un yeni teknik direktörü belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı

Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, gelecek sezon Liverpool'un başına geçeceğini açıkladı.

17 Mayıs 2024 Cuma 19:37 - Güncelleme:
Liverpool'un yeni teknik direktörü belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
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Jürgen Klopp'un sezon içerisinde aldığı flaş ayrılık kararının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Liverpool yeni hocasını buldu.

"GELECEK SEZON LIVERPOOL'DAYIM"

Feyenoord resmi sitesinden yaptığı açıklamada adı Liverpool ile anılan Arne Slot'a veda paylaşımında bulundu.

İşte Feyenoord'un o paylaşımı:

"Arne Slot dönemi sona eriyor. Hep beraber bu son anların tadını çıkaralım."

Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot'ta katıldığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki sezon Liverpool'un teknik direktörü olacağım."

147 MAÇA ÇIKTI

Feyenoord'un başında 147 resmi maça çıkan Arne Slot bu karşılaşmalarda 96 galibiyet, 27 beraberlik ve 24 mağlubiyet alırken maç başına 2.14 puan ortalaması tutturdu.

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