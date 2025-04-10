Liverpool'un yıldızları imzayı atıyor! İşte sözleşmenin detayları...

İngiltere Premier Lig'de Arne Slot yönetimindeki ilk sezonunda şampiyonluğa adım adım yaklaşan Liverpool'da imzalar atılıyor.

Jürgen Klopp döneminin yıldız transferleri Mohamed Salah ve Virgil Van Dijk'la uzun süredir devam eden görüşmelerden olumlu sonuç çıktı.

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mohamed Salah ve Virgil Van Dijk, Merseyside ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya yakın. Athletic'te yer alan haberde her iki futbolcunun da Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme için kulüple anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Liverpool'un her iki oyuncuya da daha önce teklif yaptığı ancak bu tekliflerin beklentinin altında kaldığı hatırlatıldı. Salah daha önce yaptığı açıklamada Liverpool'da kalmaktan çok ayrılmaya yakın olduğunu söylemişti.

Takımın bir diğer yıldızı Virgil Van Dijk ise geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarında bir ilerleme olmadığını söylemiş, son oynanan Fulham maçının ardından olumlu gelişmelerin yaşandığı dile getirmişti.

KARİYER SEZONU

Liverpool'a 2017'de Roma'dan imza atan Mohamed Salah, kariyerinin en iyi sezonu geçiriyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maçta süre alan deneyimli yıldız, 32 gol ve 22 asistlik katkı sağladı.

EN GOLCÜ 3. OYUNCU

Salah, Liverpool'a transfer olduktan sonra birçok rekora imza atarken kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu konumunda. Yıldız futbolcu forma giydiği 394 maçta 243 golle oynadı. Salah'ın önünde Roger Hunt 274 golle ikinci, Ian Rush 339 golle ilk sırada yer alıyor.

REKOR TRANSFER VAN DIJK

İngiltere Premier Lig'de 2017/18 sezonunun ara transfer döneminde Southampton'dan 75 milyon sterlinlik rekor transfer ücretiyle Liverpool'a imza atan Van Dijk takımın en önemli isimlerinden biri. Jordan Henderson'ın ayrılığının ardından kaptanlığa geçen deneyimli stoper, İngiliz ekibinde 313 maçta sahaya çıktı.

KAZANDIKLARI KUPALAR

Mohamed Salah ve Virgil Van Dijk, Liverpool'da 8 kupa kazandı. İki futbolcu da Merseyside ekibinde Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, F.A. Cup, İngiltere Lig Kupası (2) ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.