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Spor

Liverppol'da yeni hedef: Arne Slot

Liverpool, sezon sonunda Jürgen Klopp'un takımdan ayrılacak olmasıyla arayışlarını sürdürüyor. İngiliz ekibi, Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot ile temasa geçti.

23 Nisan 2024 Salı 18:55 - Güncelleme:
Liverppol'da yeni hedef: Arne Slot
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Jürgen Klopp ile sezon sonunda yollarını ayıracak Liverpool'da yeni teknik adam arayışları devam ediyor.

İngiliz temsilcisinde daha önce gündeme Xabi Alonso ve Ruben Amorim gibi isimler gelmişti. Liverpool için yeni bir iddia geldi.

ARNE SLOT İLE TEMAS

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool, Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot ile temasa geçti.

YENİ GÖRÜŞME OLACAK

Liverpool'un, Slot'u kısa listesine eklediği ve 45 yaşındaki Hollandalı teknik adamla yeni bir görüşmenin yapılacağı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Arne Slot'un kulübü Feyenoord ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Slot, geçen sezon Feyenoord ile Hollanda Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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