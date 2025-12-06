Lizbon derbisinde kazanan çıkmadı

Portekiz Süper Ligi 13. hafta açılış maçında Benfica sahasında Sporting Lizbon'u ağırladı.

Estadio da Luz'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Sporting Lizbon'un golü 12. dakikada Pedro Gonçalves'ten gelirken, Benfica'nın golü 27. dakikada Heorhiy Sudakov'tan geldi. Benfica'da Gianluca Prestianni 90+2'de kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Sporting Lizbon puanını 32 yaparken, Benfica da 29 oldu. Ligin sonraki maçında Benfica deplasmanda Moreirense ile karşılacaşak. Sporting Lizbon ise AVS'yi konuk edecek.