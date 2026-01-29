UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının final haftasında, Portekiz futbolunun kalesi Benfica, turnuva tarihinin en başarılı kulübü Real Madrid'i Estádio da Luz'da ağırladı.

Benfica maçı 4-2 kazanarak 9 puanla ligi tamamladı. Portekiz ekibi 90+8'de attığı golle 24. sıradan play-offa girdi.

Real Madrid ise yenilgiyle 9. sıraya düştü ve ilk 8'i kaçırdı.

GALİBİYET GOLÜ KALECİDEN

Kaleci Trubin 90+8'de attığı golle resmen takımını play-off'a taşıdı. Eğer maç 3-2 bitseydi, Benfica 25. sırada kalıp Avrupa macerasına bu sezon için nokta koyacaktı.

Real Madrid'de Asencio ve Rodrygo uzatma anlarında kırmızı kart gördü.