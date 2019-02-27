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Ljajic 11’e, Kagawa kulübeye

Güneş, derbinin ikinci yarısında oyundan düşen Japon yıldızı Kayseri’de yedek bırakıp, cezası biten Sırp stara şans verecek.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman istasyon koşuları ve streching çalışmaları başladı, dar alanda oyun kontrol ile devam edip çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Güneş’in cezası biten Ljajic’e Kayseri’ye karşı ilk 11’de yer verip, Kagawa’yı kulübeye çekeceği belirtildi.

SÜPER Lig’de geçen Pazartesi günü Vodafone Park’ta oynadığı derbide ilk yarıyı 3-0 önde kapatmasına karşın Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş’ta taşlar yerinden oynadı! Siyah-Beyazlılar uzan zamandan beri A Milli Takım ile adı anılan Teknik Direktör Şenol Güneş’in geleceğini masaya yatırırken, yönetimde büyük bir kriz patlak verdiği ortaya çıktı. 

ORMAN’A “ZARAR VERİYOR” BASKISI

İkinci Başkan Serdal Adalı’nın yanı sıra Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Umut Güner’in başına çektiği bazı yöneticilerin Başkan Fikret Orman’dan 66 yaşındaki Güneş’le yolların hemen ayrılmasını talep ettikleri ileri sürüldü. Bu yönetcilerin, “Şenol Hoca’nın aklı Milli Takım’da. Bu yüzden Beşiktaş’a tam konsantre olamıyor. Devam etmesi hedeflerimize ulaşma yolunda takıma zarar veriyor” dedikleri öğrenildi.

GÜNEŞ’İN YERİNE BİLİC Mİ GELECEK?

Şenol Güneş ise görevinden istifa edip, A Milli Takım’a gideceği yolundaki iddiaları yalanlarken, yönetimden 1.5 milyon euroluk alacağını istediği iddia edildi. Her defasında Güneş’in arkasında duran Başkan Orman’ın ise sürpriz bir gelişme durumunda zorda kalmamak adına eski Hırvat hocaları Slaven Bilic’le temasa geçtiği ve göreve hazır olması yolunda haber yolladığı konuşuluyor. 

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