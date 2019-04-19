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Ljajic'in alternatifini Süper Lig'den buldu! O da Sırp

Adem Ljajic'in 6,5 milyon euro'luk opsiyon hakkını ötelemeyi düşünen Beşiktaş'ın, Malatyaspor'da oynayan 27 yaşındaki Danijel Aleksic'i transfer edeceği öğrenildi.

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TM Dijital Haber Merkezi

Yaz ayı transfer döneminde İsviçre’nin St. Gallen kulübünden sadece 130 bin euro’ya alınan Danijel Aleksic’in sergilediği performans hem yönetimin hem de Erol Bulut’un takdirini topladı. Mevki olarak sağ açık, 10 numara ve 8 numara oynayabilen Aleksic Malatyaspor formasıyla kariyerinde büyük bir çıkış yakalarken, Sırp futbolcunun bazı Süper Lig devlerinin transfer listesine girdiği öğrenildi.

LJAJİC OLMAZSA ALEKSİC

Bu sezon ligde 27 maçta 9 gol 4 asistlik performansıyla parmak ısırtan Danijel Aleksic için Beşiktaş’ın nabız yokladığı belirtildi. Oyuncuyu yakından takip eden siyah beyazlı yöneticilerin Sırp orta sahayı bir hayli beğendikleri iddia edilirken Başkan Fikret Orman’ın Adem Ljajic’in bonservisini alamaması durumunda Danijel Aleksic için Malatyaspor’un kapısını çalacağı bildirildi.

MENAJERLER AYNI

Adem Ljajic’in menajerliğini üstlenen Mirsad Türkcan’ın Danijel Aleksic’in de temsilciğini yaptığı bilinirken Beşiktaş ile Malatyaspor’nun anlaşması durumunda bu transferin kolay biteceği belirtildi. Şu anda transfermarket verilerine göre 2 milyon Euro’luk bir piyasa değeri olan Danijel Aleksic için Adil Gevrek’in isteyeceği bonservis bedeli merakla bekleniyor.

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