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Llorente Cim-Bom’a yakın

İspanyol basını Tottenham ile sözleşmesi biten golcünün G.Saray ile görüştüğünü ve transferin her an sonuçlanabileceğini yazdı.

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GOLCÜ arayışlarında listesinde birçok isim bulunan ancak henüz kimseye imza attıramayan Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol AS Gazetesi, Tottenham ile olan sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan ve şu ana kadar hiçbir kulüp ile anlaşmayan Fernando Llorente’nin Galatasaray yolunda olduğunu yazdı. 34 yaşındaki golcü ile İnter, Roma, Milan ve Athletic Bilbao’nun da ilgilendiği ancak en iyi şartları Cim-Bom’un sunduğu belirtilirken, transferin her an bitebileceği vurgulandı.

DEFANSA CENK VE BURAK TAKVİYESİ 

CİM-BOM, Yusuf Erdoğan’ın ardından Bursaspor’dan bir ismi daha kadrosuna katıyor. Galatasaray, 19 yaşındaki sağ bek Burak Kapacak için Yeşil-Beyazlılar’la temasa geçerken, transferin her an açıklanabileceği belirtildi. Aslan ayrıca Gençlerbirliği’nin stoperi Mert Çetin için de devreye girdi ve 22 yaşındaki oyuncu için Ahmet Çalık takasını teklif etti

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