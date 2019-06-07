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Lloris: Türkiye maçı çok önemli

Lloris, gruptaki sıralama açısından Türkiye maçının çok önemli olduğunu söyleyerek, Türkiye'ye büyük saygı duyduklarını söyledi.

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Lloris'in açıklamaları şu şekilde:

"Grubu analiz ettiğinizde favori olarak bizi, Türkiye’yi ve İzlanda’yı sayabilirsiniz. Yarın oynayacağımız maç grup liderliğini tayin edecek maç olabilir. Çok önemli bir maç. Uluslar Ligi’nde önemli maçlar oynadık ama istediğimiz sıralamayı elde edemedik. Şimdi tüm konsantrasyonumuzu bu maçlara vermiş durumdayız. Yarın iyi bir atmosfer olacağını biliyoruz. Türkiye’ye büyük saygımız var. Yarın oyuncular ellerinden geleni yapacaklardır. Türkler zaten takımlarını ve futbolu çok seviyor. Yarın burada işi sıkı tutmaya çalışacağız. Maça hala 24 saat var. Rakip analizi ile ilgili gerekli analizleri yapıyoruz. Rakibimizin yeni ve Dünya Kupası’nda başarılı olmuş bir antrenörü var. Bunun da Türkiye’ye pozitif katkısı olacaktır. Bizim için en iyi hazırlık kendi oyunumuza sadık kalmak. Burada bu şehirde bu atmosferi ilk defa yaşayacağız. Belki bazı şeyleri maçtan sonra konuşmak daha doğru olur ama unutmamak lazım Avrupa’da da böyle atmosferleri görüyoruz. Bu atmosfer Türkiye'nin yararına olacaktır. Yarın maçı kazanan grupta liderliği alacak."

"Mağlubiyeti hazmetmek zaman alıyor"

32 yaşındaki tecrübeli kaleci, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a kaybettikleri maç ile ilgili, "Bu tip bir mağlubiyeti hazmetmek zaman alıyor. Benzer bir hayal kırıklığını EURO 2016 finalinde de hissetmiştim ama bizler profesyoneliz" dedi.

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