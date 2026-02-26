İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8921
  • EURO
    52,0005
  • ALTIN
    7317.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Locatelli: Ağlamak istiyorum

Manuel Locatelli, Galatasaray maçında ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi. Maçı kaybetmelerine rağmen takımın enerjisinin sezon sonuna kadar süreceğini vurguladı.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 02:36 - Güncelleme:
Locatelli: Ağlamak istiyorum
ABONE OL

Juventus forması giyen Manuel Locatelli, Galatasaray ile oynanan maçın ardından konuştu.

İtalyan futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse, ağlamak istiyorum çünkü çok inandık, her şeyimizi verdik, kalbimizi verdik! Maalesef ilk maçta bu maçı zorlaştıran bir skor oldu ama bu maçta tüm takım arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Stadyuma, taraftarlarımıza da içtenlikle teşekkür ediyorum. İnanılmazdı. Bu tü maçlar insanların kalbinde kalır. Maalesef bir şey elde edemedik ancak sezon sonuna kadar taşıyacağımız bir enerji topladık." dedi.

Locatelli, "Bu maçta elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı biliyorum. Bunu yanımızda taşımalı ve böyle devam etmeliyiz." diye konuştu.

  • manuel locatelli
  • galatasaray maçı
  • juventus

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.