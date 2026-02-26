Locatelli: Ağlamak istiyorum

Juventus forması giyen Manuel Locatelli, Galatasaray ile oynanan maçın ardından konuştu.

İtalyan futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse, ağlamak istiyorum çünkü çok inandık, her şeyimizi verdik, kalbimizi verdik! Maalesef ilk maçta bu maçı zorlaştıran bir skor oldu ama bu maçta tüm takım arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Stadyuma, taraftarlarımıza da içtenlikle teşekkür ediyorum. İnanılmazdı. Bu tü maçlar insanların kalbinde kalır. Maalesef bir şey elde edemedik ancak sezon sonuna kadar taşıyacağımız bir enerji topladık." dedi.

Locatelli, "Bu maçta elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı biliyorum. Bunu yanımızda taşımalı ve böyle devam etmeliyiz." diye konuştu.