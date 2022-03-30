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Spor

Loic Remy: Bu takım ligi ilk 4'te bitirecek

Adana Demirspor'un Fransız oyuncusu Loic Remy takıma geldiğinden bu yana talihsizlikler yaşadığını ifade ederek, 'Bu takımın ligi ilk 4'de bitireceğine inanıyorum. Bu hedefe ulaşabilmemiz için sabırlı olmamız gerekiyor' diye konuştu.

30 Mart 2022 Çarşamba 16:23 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 16:23
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Adana Demirspor'un Fransız forveti Loic Remy mavi-lacivertli takımda forma giydiği için mutlu olduğunu söyledi.

Remy, "Her antrenmanda eski gücüme kavuşmak için çok çalışıyorum. Yaş sadece bir rakam. Ben yine en üst seviyede futbol oynayabileceğime inanıyorum ve bunun için mücadele ediyorum. Rekabet çok önemli. Böyle bir atmosferi tercih ediyorum. Bu şekilde en iyi seviyeye çıkabiliriz ve bunun için çok memnunum. Bu takımın ligi ilk 4'de bitireceğine inanıyorum. Bu hedefe ulaşabilmemiz için sabırlı olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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