Loic Remy: Fransa daha fazla saygıyı hak ediyor

Eski futbolcu Loic Remy, Cristiano Ronaldo'nun Fransa Ligi hakkındaki sözlerine cevap verdi. Remy, "Fransa daha fazla saygıyı hak ediyor. Ronaldo'nun sözlerine katılmıyorum" dedi.

Cristiano Ronaldo'nun "Suudi Arabistan Ligi Fransa'dan daha iyi" açıklamasına cevap veren Remy, "Cristiano Ronaldo'ya bir insan olarak ve kariyeri için saygı duyuyorum, ancak bence Fransa ligi daha fazla saygıyı hak ediyor" dedi.

Sözlerine devam eden Remy, "Suudi Arabistan hakkında çok fazla bir şey söyleyemem çünkü orada hiç oynamadım, ama bence oradan en fazla iki üç takım Fransa'da rekabete girebilir" ifadelerini kullandı.