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Spor

Loic Remy hem kendi kazanıyor hem de Rizespor'a kazandırıyor

Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy ligde oynadığı 7 maçta attığı 6 golle takımını sırtladı. Ayrıca yıldız futbolcu 9 gol daha atarsa 100 bin euroluk primin de sahibi olacak.

DHA02 Kasım 2020 Pazartesi 12:38 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 12:38
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Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Remy, gösterdiği performansla Karadeniz ekibinin yüzünü güldürdü. Yeşil mavili takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 15 gol attığında 100 bin euroluk primin de sahibi olacak.

RİZESPOR, ANTALYA'DA KAMP YAPACAK

Süper Lig'de oynanan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alan Rizespor, 11 puan topladı. Ligin 8'inci haftasını maç oynamadan geçirecek olan Karadeniz temsilcisi sonrasında da milli araya girilecek olması nedeniyle bu dönemde Antalya'da kamp yapacak. 5 Kasım Perşembe günü Antalya kampına başlayacak olan Rizespor, bir haftalık kamp sürecinden sonra ligin 9'uncu haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına Rize'de devam edecek.

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