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Spor

Loic Remy ile Tahir Kıran arasında gerginlik!

Çaykur Rizesporlu futbolcu Loic Remy, Kulüp Başkanı Tahir Kıran'ın kendisi ile ilgili yaptığı, “Loic Remy hiçbir şekilde sözleşme feshine yanaşmıyor. Bundan böyle asla Rizespor forması giymeyecek” açıklamayı sosyal medya hesabından sözleşmesini hatırlatarak, kalem ve kağıt ekleyerek paylaştı.

DHA2 Şubat 2022 Çarşamba 10:38 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:38
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Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Loic Remy ile ilgili yaptığı açıklamada, "Remy Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şmekilde anlaşma yoluna gitiyor. İşi gücü 'ben sakatım.' 26 gün 'ben pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı. 100 Euro verdi, 'pozitif' raporu aldı, 26 gün sonra Rize'ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı" ifadelerini kullandı.

Remy, sosyal medya hesabından, başkan Kıran'ın, "Tahir Kıran: Loic Remy hiçbir şekilde sözleşme feshine yanaşmıyor. Bundan böyle asla Rizespor forması giymeyecek" açıklamalarını sözleşmesi vurgusu yaparak kalem ve kağıt ekleyerek paylaştı.

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