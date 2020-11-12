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Spor

Loic Remy: Sonunda beni de koronavirüs yakaladı

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un golcüsü Loic Remy, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

AA12 Kasım 2020 Perşembe 13:37 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 13:37
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Sonunda beni de koronavirüs yakaladı. Sağlık durumum gayet iyi. Kurallara uyarak karantina sürecimi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili oyuncunun takımın kamp yaptığı Antalya'da özel olarak karantina kurallarına uygun olarak takibinin sürdüğü, sağlık durumu iyi olan oyuncunun özel olarak hafif tempoda çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

Remy, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 6 gol attı.

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