İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,622
  • EURO
    50,0162
  • ALTIN
    5780.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Loide Augusto: Teknik direktör değişikliği yeni bir oksijen oldu
Spor

Loide Augusto: Teknik direktör değişikliği yeni bir oksijen oldu

Çaykur Rizespor'un Angolalı futbolcusu Loide Augusto, teknik direktör değişikliğinden sonra takım içinde enerjinin yükseldiğini belirterek, 'Teknik direktör değişikliği yeni bir oksijen oldu' dedi.

IHA11 Aralık 2025 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Loide Augusto: Teknik direktör değişikliği yeni bir oksijen oldu
ABONE OL

Çaykur Rizesporlu futbolcu Loide Augusto, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Augusto, Türkiye kariyerindeki deneyimlerinden, takımın potansiyeline, teknik direktör değişiminin etkilerinden, kişisel gelişimine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Uyum sağlamanın zaman aldığını ama artık çok daha iyi hissettiğini söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Burada gol ve asist katkısıyla takımıma en üst seviyede yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.

"TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ TAKIMA YENİ BİR OKSİJEN OLDU"

İlhan Palut'un ayrılığı ve yeni teknik direktörün gelişiyle oluşan atmosfer için ise Angolalı futbolcu, "İşler yolunda gitmediği için bir değişiklik yaşandı. Yeni hoca, farklı bir düşünce yapısı getirdi. Buna 'yeni bir oksijen' diyebilirim. Takım içinde enerji yükseldi, herkes bu değişimden memnun" ifadelerini kullandı. Loide Augusto, yeni teknik yönetimle birlikte sahada daha organize ve güçlü bir yapı oluşturacaklarına inandığını söyledi.

"AVRUPA KUPALARINA GİDEBİLECEK SEVİYEDEYİZ"

Rizespor'un yüksek kapasiteli bir takım olduğunu söyleyen Augusto, "Ligde ilk 5'te olmamız kimseyi şaşırtmamalı. Avrupa kupalarına gidebilecek seviyedeyiz. Türk Ligi çok zor bir lig; bir hafta yukarıdasın, bir hafta aşağıda ama ilk galibiyeti aldıktan sonra bunu seriye bağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.