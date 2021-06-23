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Spor

Lokman Gör, Altay'dan ayrıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da geçen sezonun son haftalarında kadro dışı kalan stoper Lokman Gör, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

DHA23 Haziran 2021 Çarşamba 11:41 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:41
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Siyah-beyazlılarla, 1 yıl daha mukavelesi bulunan tecrübeli savunmacı alacakları ödenmeyince serbest kaldı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin göreve gelmesiyle kadrodan elenen Lokman'ın ismi Yılport Samsunspor'la anılmaya başlandı. Altay'da geçen sezon ligde 18, kupada ise 1 karşılaşmada forma giydi.

Siyah-beyazlı kulüpte sözleşmesi devam eden başka oyuncuların da alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi. Öte yandan Teknik Direktör Mustafa Denizli ile henüz sözleşme imzalamayan Altay'ın yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacağı ve nerede kamp yapacağı netlik kazanmadı. Siyah-beyazlılarda gözler pazartesi günü gerçekleşecek olağan genel kurula çevrildi.

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