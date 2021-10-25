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Spor

Lokomotiv Moskova, 4 maç sonra kazandı

Rusya Premier Lig'in 12. haftasında Lokomotiv Moskova, Soçi'yi 2-1 mağlup ederek ligde 4 maç sonra kazandı.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 21:22 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 21:22
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig'de Soçi'yi 2-1 mağlup etti.

Rusya liginin 12. hafta kapanış karşılaşmasında Lokomotiv Moskova, Soçi'yi konuk etti.

Son 4 maçından 1 yenilgi ve 3 beraberlikle ayrılan ev sahibi ekip, Yurganov'un (kendi kalesine) 41 ve Jedvaj'ın 49. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazandı. Soçi'nin golünü 90+4'üncü dakikada Joaozinho attı.

Bu sonuçla Lokomotiv Moskova 21 puanla 4'üncü, aynı puana sahip Soçi de 6. sırada yer aldı.

Galatasaray, 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.

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