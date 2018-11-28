Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı şifresiz canlı izle Lokomotiv GS maç skoru şifresiz canlı yayın veren kanal listesi

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Roma Real Madrid maçı ile Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda karşılaşmalar kaldığı yerden devam ediyor. Gruplarında son iki karşılaşmalarına çıkacak olan Roma ve Real Madrid, üç puan alarak gruptan çıkma şanslarını garanti altına almayı hedefliyor. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı, son iki haftaya girilen Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet mücadelesini ekranlara getirecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartlarında sahaya çıkacak olan temsilcimiz Galatasaray'da Ndiaye, karşılaşmada forma giyecek oyuncular arasında yer alacak.



LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. 28 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

BEIN SPORTS HABER KANALI NASIL İZLENİR?

beIN Sports Haber'in frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

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"OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINI ELEŞTİRME LÜKSÜNE SAHİP DEĞİLİZ"



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımdaki sakat oyuncuların fazlalığına dikkati çekerek, her oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Terim, maçın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Moskova'daki yoğun kar yağışı ve soğuk havaya işaret eden Terim, "Böyle bir havayı bekliyorduk. Futbolun içerisindeki insanlar olarak olumsuz hava şartlarını eleştirme lüksüne sahip değiliz. Bu duruma adapte olmaya çalışacağız." diye konuştu.



"HER OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"



Kadrolarında çok fazla eksik oyuncu bulunduğunu anımsatan Terim, "Cezalı ve sakat oyuncu fazla. Olur böyle şeyler. Yarın hem Rodrigez, hem Donk oynayacaklar. Ndiaye de oynayacak. Her oyuncuya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Lokomotiv Moskova karşısında nasıl bir taktikle oynayacaklarına ilişkin soruyu yanıtlayan Terim, "Taktik dizilişe çok fazla takılmamak gerekiyor. Oyun felsefesinde ne yapmak istediğimize bakmalıyız. O daha çok belirleyici olacaktır. Numaralar çok esnek olarak değişebilir. Nagatomo dahil bazı oyunculara yarın karar vereceğim. Deneyeceğimiz oyuncular var.” değerlendirmesinde bulundu.



RUS TEKNİK ADAMDAN AÇIKLAMA



Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Yuri Semin, yarın Galatasaray karşısında az hata yaparak oynamaya çalışacaklarını söyledi.



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak Lokomotiv Moskova'nın çalıştırıcısı Semin, maçın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Semin, cezalı ve sakat oyuncuları nedeniyle Galatasaray'ın son dönemde farklı taktiklerle sahaya çıkmasına karşı hazırlıklı olup olmadıklarına ilişkin bir soru üzerine, "Galatasaray çok iyi bir takım, 2-3 ayrı taktikle oynayabilirler ve bu taktikleri de aynı başarıyla yerine getirebilirler. Bizim kendimize bakmamız lazım. Fatih Terim kurnaz bir teknik direktör, nasıl bir taktik seçeceğini bilemeyiz." ifadelerini kullandı.



Türk takımlarının, yüksek teknik kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Semin, "Biz de iyi bir takımız. Pozisyon buluyoruz ama golleri atamıyoruz. Yarın oynanacak maç öncesinde daha çok kendi hatalarımızı aza indirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.





Rusya Premier Lig'deki yoğun takvime de değinen Semin, "Takvim konusunda bazı değişikliklerin yapılması için federasyona başvurduk ancak olumlu bir yanıt alamadık. Galatasaray maçını da kattığımızda mevcut takvimimiz çok zor. Ancak takımızın kondisyonu iyi durumda ve sakat oyuncumuz yok. 20 kişilik oyuncu grubumuz var ve çıkıp oynayacaklar." yorumunu yaptı.



Toplantıda söz alan Lokomotiv Moskova'nın savunma oyuncusu Boris Rotenberg ise Galatasaray'a saygı duyduklarını belirterek, "Öncelikle kendimize güveniyoruz. Yarın sahada savaşacağız ve bu savaşa kim daha çok hazırsa, o kazanacak." şeklinde konuştu.

İSPANYA LA LİGA'DA SON DURUM



La Liga'da Barcelona'nın Atletico Madrid deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldığı haftada lider değişti.



Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla, sahasında Valladolid'i 1-0'lık skorla geçerek ligin yeni lideri oldu.



Teknik direktör Santiago Solari yönetiminde çıkışa geçen Real Madrid, Eibar deplasmanında 3-0 mağlup olarak iki hafta sonra puan kaybetti.



Zirveyi takip eden takımlardan Alaves, Leganes deplasmanında 1-0, Espanyol ise evinde Girona'ya 3-1 yenildi.



La Liga'nın 13. haftasında 26 puanlı Sevilla, liderliğe yükseldi. Sevilla'yı Barcelona 25, Atletico Madrid 24, Alaves 23, Espanyol 21, Real Madrid ve Girona 20'şer puanla takip etti.





İTALYA SERİE A'DA SON DURUM



Son 7 yılın şampiyonu Juventus, evinde SPAL'ı 2-0 mağlup ederek 13. haftada 12. galibiyetine imza attı.



Chievo ile sahasında 0-0 berabere kalan Napoli, lider Juventus ile puan farkının açılmasına engel olamadı.



Konuk ettiği Frosinone'yi 3-0 ile geçen Inter, zirveye bir adım daha yaklaştı.



Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Lazio deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Serie A'nın 13. haftası sonunda 37 puan toplayan Juventus'u, Napoli 29, Inter 28, Lazio 23, Milan 22 puanla izledi.