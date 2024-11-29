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Spor

Lonzo Ball: Kobe Bryant en iyi 5 oyuncudan biri olamaz

Chicago Bulls guardı Lonzo Ball, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın lig tarihinin en çok şut kaçıran oyuncusu olduğu için 'en iyi 5 oyuncudan biri olmadığını' iddia etti.

29 Kasım 2024 Cuma 15:28 - Güncelleme:
Lonzo Ball: Kobe Bryant en iyi 5 oyuncudan biri olamaz
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Lonzo Ball ve küçük LiAngelo, yakın zamanda WNBA yıldızı Angel Reese'in podcast'i 'Unapologetically Angel'da birçok konuya değindiler.

Sohbet sırasında Lonzo, Bryant'ın belirli bir nedenden dolayı en iyi beş oyuncudan biri olmadığını iddia ederek ligde şok dalgalarına neden oldu:

"Kobe Bryant'ı çok severim ama onu izlerken benim gözümde asla en iyi oyuncu olmamıştır. O da şimdiye kadarki en çok şut kaçıran oyuncu olduğu için. Bilmiyorum."

Kariyerinde Lakers forması giymiş olan Lonzo, 2017 NBA Draftı'nda ekip tarafından ikinci sırada draft edilmiş ve iki yıl oynadığı süreçte %38,0 şut isabetiyle 10,0 sayı, 6,2 ribaund ve 6,4 asist ortalamaları yakalamıştı.

NBA tarihinde Bryant'ın en çok kaçırılan şut rekorunu yakın zamanda LeBron James ele geçirmiş, 14 bin 484 şutla zirveye yerleşmişti.

Ligin bu kategorideki güncel ilk 10 sıra listesi ise şu şekilde:

1. LeBron James: 14 bin 484

2. Kobe Bryant: 14 bin 481

3. John Havlicek: 13 bin 417

4. Elvin Hayes: 13 bin 296

5. Karl Malone: 12 bin 682

6. Dirk Nowitzki: 12 bin 565

7. Carmelo Anthony: 12 bin 524

8. Kareem Abdul-Jabbar: 12 bin 470

9. Michael Jordan: 12 bin 345

10. Vince Carter: 12 bin 046

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