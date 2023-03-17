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Spor

Lonzo Ball'ın basketbol kariyeri tehlikede

NBA ekiplerinden Chicago Bulls'un genç oyuncusu Lonzo Ball'ın sakatlığı nedeniyle bu sezonu ve gelecek sezonun büyük bir bölümünü kaçıracağı açıklandı. Genç oyuncunun basketbol hayatı tehlikede.

AA17 Mart 2023 Cuma 11:14 - Güncelleme:
Lonzo Ball'ın basketbol kariyeri tehlikede
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls'ta forma giyen Lonzo Ball, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun bir süre daha uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle son olarak geçen yıl 14 Ocak'ta maça çıkabilen 25 yaşındaki basketbolcunun, sol dizinden üçüncü kez ameliyata alınacağı ve kıkırdak nakli yapılacağı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bu sezonu kapatan ve basketbol kariyeri tehlikeye giren Ball'ın, gelecek sezonun büyük kısmındaki maçları da kaçırması bekleniyor.

Lonzo Ball, sadece 35 maça çıkabildiği geçen sezonu 13 sayı, 5,4 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla tamamlamıştı.

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