Lonzo NBA'de tekrar oynayabileceğine emin!

Chicago Bulls point guardı Lonzo Ball, yakın zamanda tekrar NBA'de forma giyebileceğinden emin olduğunu belirtti.

Ball, Atlanta'daki Invest Fest'te kariyerinin gidişatıyla ilgili şunları söyledi:

"Tekrar oynayacağım. Geri dönmek için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu tüm bu yaptıklarımda adım adım ilerliyorum. Çok uzağa bakmıyorum. Yakın gelecekte kesinlikle parkelere döneceğimi biliyorum."

Ball, üç ameliyat gerektiren diz sakatlığı nedeniyle parkelerden uzak kalmadan önce en son 14 Ocak 2022'de oynamıştı. Bu ameliyatlardan biri Şubat ayında 25 yaşındaki oyuncunun rahatsızlığını hafifletmek için düzenlenmişti.

2023-24 sezonunda da forma giyemeyecek olan Ball, üst üste ikinci sezonunu kaçırıyor olacak.

2017'de draft edildiğinden bu yana bir sezonda 65'ten fazla maç oynayamamış olan Lonzo, kariyerinde Bulls, New Orleans Pelicans ve Los Angeles Lakers formaları giymiş ve Chicago'daki ilk sezonunda 13 sayı, 5.4 ribaund, 5.1 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları yakalamıştı.