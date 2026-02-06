İSTANBUL 15°C / 11°C
6 Şubat 2026 Cuma
Spor

Lookman'dan hızlı başlangıç! İlk maçında 1 gol 1 asist

Ademola Lookman, Atletico Madrid kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Yıldız futbolcu, takımının Kral Kupası çeyrek finalinde Real Betis'i 5-0 mağlup etti karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı.

6 Şubat 2026 Cuma 01:18
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Betis ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 5-0'lık skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada David Hancko, 30. dakikada Giuliano Simeone, 37. dakikada Ademola Lookman, 62. dakikada Antoine Griezmann ve 83. dakikada Thiago Almada kaydetti.

Maça ilk 11'd başlayan ve Atletico Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Ademola Lookman, sahada kaldığı 79 dakikada 1 gol atıp 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, adını yarı finale yazdırdı.

Atletico Madrid'in yarı finaldeki rakibi Athletic Bilbao oldu.

