Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmayı sürdürmeyi hedefleyen Galatasaray, ara transfer dönemine odaklandı.

Sarı-kırmızılılar, kadrosuna önemli takviyeler yapmak için planlamalara başlarken, listenin üst sıralarında Atalanta forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman yer alıyor. Lookman, aynı zamanda Victor Osimhen'in de milli takımdan arkadaşı.

ATALANTA FİYAT ETİKETİNİ BELİRLEDİ

Tuttosport'ta Atalanta muhabiri Giordano Signorelli, Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız oyuncu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Signorelli, Lookman için uygun bir teklif gelmesi halinde Atalanta'nın oyuncuyu satacağını belirtti. Ancak transferin yalnızca bonservisiyle ya da sezon sonunda satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama şeklinde gerçekleşeceği vurgulandı. Fiyat etiketi ise net: "Bonuslar dahil yaklaşık 50-55 milyon euro."

Signorelli'ye göre, oyuncunun Atalanta'ya tam olarak uyum sağlayamaması ve kulüp değiştirmek istemesi, transferi tetikleyen temel faktör.

Muhabir, "Lookman, Bergamo'da tam olarak uyum sağlayamadığını ve kulüp değiştirmek istediğini hiçbir zaman inkâr etmedi." dedi.

GALATASARAY–LOOKMAN TEMASI

Galatasaray ve Lookman konusunun Ağustos ayının sonunda da gündeme geldiğini belirten Signorelli, oyuncunun o dönemde transfere onay verdiğini ancak kulüplerin anlaşamadığını aktardı.

Galatasaray'ın hala oyuncunun gitmek isteyebileceği kulüpler arasında olduğunu belirten Signorelli, Atalanta'nın direncinin kırılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Atalanta'nın yeni teknik direktörü Palladino'nun, Nijeryalı oyuncuyu projenin merkezine koyarak ona kilit bir rol vermeye çalışacağı da iddia edildi.

Palladino, Lookman'ın kadro için eşsiz bir değer olduğunu düşünüyor. Ancak oyuncunun ayrılma isteği, transfer ihtimalini canlı tutuyor.

PERFORMANSI

Lookman, Serie A'da bu sezon 7 maçta 1 gol kaydederken, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmada ise skor üretemedi.