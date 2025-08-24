İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2025 Pazar / 1 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Lorient evinde Rennes'i farklı geçti

Fransa Ligue 1'in 2.hafta maçında Lorient evinde Rennes'i ağırladı. Moustoir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lorient 4-0 kazandı.

HABER MERKEZİ24 Ağustos 2025 Pazar 18:00 - Güncelleme:
Lorient evinde Rennes'i farklı geçti
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 2.hafta maçında Lorient evinde Rennes'i ağırladı.

Moustoir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lorient 4-0 kazandı.

Lorient'e galibiyeti getiren golleri Sambou Soumano, Aiyegun Tosin, Pablo Pagis ve Theo Le Bris kaydetti.

Rennes, karşılaşmanın yaklaşık 80 dakikasını 9 kişi oynadı. Mahdi Camara, 6. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken Christopher Wooh da 11. dakikada kırmızı kart görerek takımının maçın kalanını 9 kişi oynamasına sebep oldu.

Bu sonuçla birlikte Lorient, 2.hafta sonunda 3 puana yükseldi. Rennes de ilk haftadaki Marsilya galibiyetinin ardından bu hafta aldığı mağlubiyetle 3 puanda kaldı.

Lorient önümüzdeki hafta sahasında Lille'i konuk edecek. Rennes ise Angers deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Enişte katili kameralara yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.