Spor

Lorient, Monaco deplasmanında kazandı

Lorient, Fransa Ligue 1'in 18. haftasında deplasmanda Monaco'yu 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Monaco'nun ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, Lorient puanını 22'ye yükseltti.

HABER MERKEZİ16 Ocak 2026 Cuma 23:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında Monaco ile Lorient karşı karşıya geldi.

Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lorient, 3-1 kazandı.

Lorient'e galibiyeti getiren golleri, 68. dakikada Cheikh Dieng, 85. dakikada Jean Victor Makengo ve 87. dakikada Karim Dermane kaydetti.

Monaco'nun tek golünü ise dakika 76'da Ansu Fati attı.

Sebastien Pocognoli yönetimindeki Monaco'nun ligde galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Monaco, 23 puanda kaldı. Lorient, 22 puana yükseldi.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Monaco, Le Havre deplasmanına gidecek. Lorient, Rennes'e konuk olacak.

