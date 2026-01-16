Lorient, Monaco deplasmanında kazandı

Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında Monaco ile Lorient karşı karşıya geldi.
Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lorient, 3-1 kazandı.
Lorient'e galibiyeti getiren golleri, 68. dakikada Cheikh Dieng, 85. dakikada Jean Victor Makengo ve 87. dakikada Karim Dermane kaydetti.
Monaco'nun tek golünü ise dakika 76'da Ansu Fati attı.
Sebastien Pocognoli yönetimindeki Monaco'nun ligde galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Monaco, 23 puanda kaldı. Lorient, 22 puana yükseldi.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Monaco, Le Havre deplasmanına gidecek. Lorient, Rennes'e konuk olacak.