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Spor

Loris Karius 2. Lig'e transfer oluyor

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, Cesc Fabregas'ı da kadrosuna katan İtalya Serie B takımı Como'ya transfer olmak üzere.

21 Ağustos 2022 Pazar 17:47 - Güncelleme:
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Alman kaleci Loris Karius'un kariyerindeki düşüş sürüyor. Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Karius, 29 yaşında kariyerini İtalya Serie B ekiplerinden Como'da sürdürmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınının haberine göre Liverpool ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan 29 yaşındaki kaleci, Como'ya önerildi. Bu yaz; Cesc Fabregas'ı kadrosuna katan İtalyan ekibi, bu kez de Karius transferini gerçekleştiriyor.

2018-20 arasında Beşiktaş'ta kiralık forma giydikten sonra Liverpool'a dönen Karius, sonrasında 2020-21 sezonunu Union Berlin'de kiralık geçirmişti. Alman file bekçisi, geçtiğimiz sezon hiç forma şansı bulamadığı Liverpool'daki sözleşmesinin bitmesiyle de serbest kaldı.

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