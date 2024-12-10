Loris Karius, Bayern Münih yolunda

Bir dönem Beşiktş forması da giyen Loris Karius için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Manuel Neuer'in sakatlığı, Sven Ulreich'in ise kişisel sebeplerden dolayı kadroda olmaması sonrası Bayern'de kalede sadece Daniel Peretz kaldı.

ADAYLAR ARASINA GİRDİ!

Bild'de yer alan habere göre; Manuel Neuer ve Sven Ulreich'in yokluğunda Daniel Peretz'in arkasına deneyimli bir kaleci transfer etmeyi düşünen Alman devi, Loris Karius'u kaleci adayları arasına aldı.

BİR ADIM ÖNDE

Birçok ismi gözüne kestiren Bayern, bonservisi elinde olması sebebiyle Alman kaleciyi bir adım önde görüyor.

Liverpool, Newcastle ve Union Berlin forması da giyen Karius, 2018-20 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. 31 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı.