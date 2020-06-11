Loris Karius: ''Beşiktaş'ta, kulüp ve oyuncu arasında güven yoktu''

11 Haziran 2020 Perşembe 22:35 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 22:35

Beşiktaş'ı alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayet ederek sözleşmesini fesheden Alman kaleci Loris Karius, hedefleri ve İstanbul'da yaşadıkları ile ilgili konuştu.

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERDİK

Beşiktaş'ta pozitif ve negatif anlarım oldu. Sportif açıdan bakarsam, çok iyi bir dönem geçti diyebilirim. Sakatlandığım dönem dışında her maçta oynadım. Avrupa Ligi'ndeydik ve şampiyonluk mücadelesi verdik ancak yeterli olmadı.

OYUNCU KULÜP ARASINDA GÜVEN OLMALI

Beşiktaş'ta problemler sadece sportif değildi. Böyle olmaması gerekiyordu. Oyuncu ve kulüp arasında güven olmalı. Bu olmayınca, artık iyi hissetmiyorsun. Ancak taraftarlarla birlikte, takım arkadaşlarımla yaşadıkların eğlenceliydi.

BİRİNİ SEÇMEK ZOR

Şu anda sanırım dünyada diğerlerinden daha iyi diyebileceğim bir kaleci yok. Belki birkaç yıl önce Manuel Neuer'di bu. Stegen çok iyi, Oblak çok iyi ve Alisson da geçen yıl iyi iş çıkardı. Birini seçmek zor.

KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM

Sağlıklı kalmak ve olabildiğince uzun oynamak istiyorum. Bir futbolcu olarak tabii ki 1-2 kupa kazanmak da istiyorum. En iyi performansımı göstermek amacım. Liverpool'da performans vermek ve takıma yardım etmek en büyük arzım. 1 numara ya da 2 numara, elimden geleni yapacağım.

EN İYİ LİGLERDE OYNAMAK İSTİYORUM

Bundesliga'yı seviyorum. Bana çekici geliyor, benim evim ve uzun zamandır evime uzağım. İngiltere'de güzel. İtalya ve İspanya'da oynamadığım için oralara gitmek istediğimi söyleyemem. Şu anda zaten yeni bir macera aramama gerek yok. Kariyerimin sonlarında daha ilginç bir şeylerdeneyebilirim ancak şu anda 26 yaşındayım ve en iyi liglerde oynamak istiyorum.