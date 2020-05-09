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Spor

Loris Karius Hertha Berlin ile anlaşmak üzere

Kısa süre önce Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesheden Loris Karius'un geleceğine ilişkin önemli bir haber gündeme geldi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 23:01 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 23:01
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Alman basını, Karius'un yeni takımının Hertha Berlin olabileceğini yazdı. Bonservisi Liverpool'da bulunan fakat yeni sezonda takımdan gönderilecek olan deneyimli eldivenin Bundesliga'ya transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Alman BZ Gazetesi'nde yer alan haber şöyle:

"Loris Karius, Bundesliga ekibi Hertha Berlin'in yaz transfer dönemindeki öncelikleri arasında bulunuyor. Bu gelişme, oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesini feshettikten sonra yaşandı.

Bonservisi Liverpool'da bulunan Karius, kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş ile 5 Mayıs'ta yollarını ayırdığını açıklamıştı. Resmi olarak Anfield'a dönen Karius, buradan da ayrılacak.

Transfer dönemi yeniden açıldığında Karius, Bundesliga'ya dönecek. 26 yaşındaki kaleciye Almanya'dan hayli ilgi var. Hertha Berlin, başarılı eldiven için teklif yapmaya hazırlanıyor."

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