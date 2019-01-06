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Loris Karius: Öyle yedek bekleyecek bir kaleci değilim

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi.

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"HER HAFTA FARKLI SAVUNMAYLA OYNADIK"

 

Siyah-beyazlı takımda zaman zaman kötü performans göstermesiyle ilgili soruya yanıt veren Loris Karius, "Beşiktaş'a adapte oldum. İlk yarıda sıkıntılar, sakatlıklar yaşadık. Her hafta savunmada değişiklik oluyordu ve bu bizim için kolay değildi. Ligin ikinci yarısında daha iyi olmalıyız" dedi.

 

"ADINI HİÇ DUYMADIĞIM KADINLAR!"

 

Özel hayatıyla sıkça gündeme gelmesiyle ilgili soru üzerine Karius "Medyada yazılanların büyük bir kısmı saçmalık. Özel hayatım ve performanslarım yüzünden yalan haberler çıkıyor. Adını hiç duymadığım kadınlarla beni ilişkendiriyorlar. Kulübün içinde doğrusu biliniyor fakat dışarıdan farklı görünebiliyor." ifadelerini kullandı.

 

FABRI SORUSU İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA!

 

"Beşiktaş'a Fabri'nin geri döneceği konuşuluyor, ne diyeceksin?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Loris Karius, "Yazılıp çizilenleri dinlesem çoktan Liverpool'a dönmüştüm. Ben çok iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Öyle yedek bekleyecek bir kaleci değilim" açıklamasını yaptı.

 

"ZİRVEYE DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

 

Son olarak Beşiktaş'ın Süper Lig'deki durumu hakkında da konuşan Karius, "Şu anda liderin 9 puan gerisindeyiz. Zirveye döneceğimize inancımız var. Rakipler puan kaybedebilir. Her şeyi yapıp, her hafta puan almak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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