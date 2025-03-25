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Spor

Loris Karius, Schalke 04'te yeniden doğdu

2018 Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı iki kritik hata ile akıllara kazınan Loris Karius Alman ekibi Schalke 04'te küllerinden yeniden doğdu.

HABER MERKEZİ25 Mart 2025 Salı 09:31 - Güncelleme:
Loris Karius, Schalke 04'te yeniden doğdu
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Loris Karius'un adı, futbol tarihine 2018 Şampiyonlar Ligi finalindeki iki kritik hatayla kazındı. Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 kaybettiği o geceden sonra Alman kaleci, sosyal medyanın acımasız eleştirileriyle karşı karşıya kaldı ve özgüveni derin bir yara aldı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ ZORLU DÖNEM

Finalin ardından Karius, kendini toparlamak için Beşiktaş'a kiralandı. Ancak İstanbul macerası beklenildiği gibi gitmedi. Dönemin teknik direktörü Şenol Güneş, "Yediği gollerden sorumluydu. Motivasyonunda ve oyuna olan coşkusunda sorun var" açıklamalarıyla Karius'un mental durumunun hala düzelmediğini gözler önüne serdi.

NEWCASTLE'DAKİ BEKLEYİŞ

2022'de Newcastle United'a transfer olan Karius, burada üçüncü kaleci olarak görev yaptı. Nick Pope'un sakatlanmasıyla 2023 Carabao Kupası finalinde sahaya çıkma fırsatı bulsa da, bu maç da hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

FUTBOLA ARA VE SCHALKE'YE DÖNÜŞ

2024 yazında kulüpsüz kalan Karius, futbola kısa bir ara vererek kendini müziğe ve ailesine adadı. Hatta Austin'deki Formula 1 Grand Prix'sinde DJ'lik yaparak farklı bir deneyim yaşadı. Ancak futbolun çağrısına dayanamayarak Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'le anlaştı.

SCHALKE'DE İKİNCİ BAHAR

Schalke formasıyla oynadığı ilk üç maçta 11 kurtarış yapan Karius, Preussen Münster (1-0) ve Hertha Berlin (1-2) maçlarındaki performansıyla takımının galibiyetlerinde kilit rol oynadı. Sezon sonuna kadar imzaladığı kısa sözleşmeye rağmen gösterdiği performans, kulübün onunla uzun vadeli çalışmayı düşünebileceğini gösteriyor.

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