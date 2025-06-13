Loris Karius Schalke'de kaldı! Yeni sözleşme imzalandı

Schalke, kaleci Loris Karius'un sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattığını resmen duyurdu. Ocak ayında serbest oyuncu statüsünde takıma katılan Karius, sezonun geri kalanında gösterdiği performansla kulüp yönetiminin güvenini kazandı.

30 yaşındaki kaleci, bu sezon Schalke formasıyla dört maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda beş gol yerken, bir maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak Mart ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldı.

Karius'un sözleşmesinin uzatılması, Schalke'nin gelecek sezon kaleci rotasyonunda istikrarı hedeflediğinin de sinyali oldu.