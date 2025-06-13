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Spor

Loris Karius Schalke'de kaldı! Yeni sözleşme imzalandı

Ara transfer döneminde Schalke'ye katılan kaleci Loris Karius, kulübüyle sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Akşam13 Haziran 2025 Cuma 08:49 - Güncelleme:
Loris Karius Schalke'de kaldı! Yeni sözleşme imzalandı
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Schalke, kaleci Loris Karius'un sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattığını resmen duyurdu. Ocak ayında serbest oyuncu statüsünde takıma katılan Karius, sezonun geri kalanında gösterdiği performansla kulüp yönetiminin güvenini kazandı.

30 yaşındaki kaleci, bu sezon Schalke formasıyla dört maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda beş gol yerken, bir maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak Mart ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldı.

Karius'un sözleşmesinin uzatılması, Schalke'nin gelecek sezon kaleci rotasyonunda istikrarı hedeflediğinin de sinyali oldu.

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