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  • Loris Karius transferini bizzat kendisi açıkladı! ''Alın beni geleyim'' dedi...
Spor

Loris Karius transferini bizzat kendisi açıkladı! ''Alın beni geleyim'' dedi...

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Tecrübeli file bekçisi Loris Karius, sezon sonunda Newcastle United'dan ayrılarak sürpriz bir adrese imza atacak.

16 Mart 2024 Cumartesi 21:58 - Güncelleme:
Loris Karius transferini bizzat kendisi açıkladı! ''Alın beni geleyim'' dedi...
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İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'ın formasını giyen Loris Karius, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız kaleci, yeni adresini bizzat kendisi açıkladı.

LORIS KARIUS'DAN MESAJ!

Bir dönem kiralık Beşiktaş'ın da kalesini koruyan ve performansıyla oldukça eleştirilen Loris Karius, İngiltere'den ayrılmaya hazırlanıyor. Newcastle United'da forma şansı bulamayan ve sözleşmesinde son sezona giyen Alman file bekçisi, sezon sonunda başka bir takıma imza atmaya hazırlanıyor. Aktarılan habere göre; Newcastle United, Loris Karius'un performansını beğenmiyor ve yeni sözleşme imzalamak istemiyor.

Alman file bekçisi ise Gazzetta'ya konuştu. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Karius, "Daha fazla alana sahip olmak isterim, bir sonraki adım olarak bir İtalyan kulübüne katılmaktan mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI İLGİ

Çizme ekiplerinden de Karius'a ilgi bulunuyor. Alman kalecinin yeni sezonda adresinin İtalya olacağı aktarılıyor.

1 MAÇTA 4 GOL

Karius, bu sezon Premier Lig'de yalnızca 1 maçta süre aldı ve 4 gol yedi.

Star Gazetesi

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