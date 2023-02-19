Loris Karius'a ilk 11 fırsatı! 2 yıldır forma giymemişti

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş forması da giyen kaleci Loris Karius, İngiltere'de bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Newcastle United'da 3. kaleci olarak görev yapıyor. Yaklaşık 2 yıldır herhangi bir maçta forma giymeyen Alman file bekçisi, takımının bu sezon belki de en kritik mücadelesinde kaleyi devralabilir.

Newcastle United'ın 26 Şubat'ta Manchester United ile oynayacağı İngiltere Lig Kupası finali öncesi siyah-beyazlılarda kaleci krizi yaşanıyor.

Biri cezalı, diğeri statü nedeniyle sahada olmayacak

Takımın as kalecisi Nick Pope, geçtiğimiz günlerde oynanan Liverpool karşılaşmasında kırmızı kart görerek Lig Kupası finali öncesi cezalı duruma düştü.

İkinci kaleci Martin Dubravka ise Manchester United formasıyla kupada oynadığı için statü gereği maça çıkamayacak.

Bu durumda takımın üçüncü kalecisi konumunda olan Loris Karius'un kaleyi devralması bekleniyor.

2 YILDIR RESMİ MAÇTA OYNAMADI

Karius'a forma verilmesi durumunda ise Alman kaleci Newcastle formasıyla ilk kez sahaya çıkmış olacak. 2022 Eylül'ünde Newcastle'a imza atan Karius, 2 yıldır resmi bir maçta yer almaması nedeniyle Newcastle teknik ekibi ciddi bir kararsızlık yaşıyor.

Karius'un oynamaması durumunda ise Newcastle'ın ikinci takımında bu sezon sadece 1 kez görev yapan Mark Gillespie, Manchester United finalinde kaleyi koruyabilir.