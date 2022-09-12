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Spor

Loris Karius'un yeni adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, bu yaz Liverpool'dan ayrılan kaleci Loris Karius'u kadrosuna kattı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 19:40 - Güncelleme:
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Newcastle United, Alman kaleci Loris Karius'un transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kaleci ile ocak ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Ayrıca kontratta sezon sonuna kadar uzatma maddesi yer aldığı aktarıldı.

LORIS KARIUS KİMDİR?

22 Haziran 1993 doğumlu 29 yaşındaki Loris Karius, kaleci pozisyonunda görev yapan Alman futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2005 yılında VfB Stuttgart kulübünde başladı. Karius, Liverpool, Mainz ve Union Berlin'de forma giydi.

Loris Karius, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında kiralık olarak Beşiktaş'ta da forma giymişti.

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