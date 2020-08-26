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Spor

Los Angele Clippers'tan Dallas Mavericks'e 43 sayı fark

NBA play-off ilk turunda Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i 43 sayı farkla yenerek seride 3-2 öne geçti.

AA26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:04 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:04
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Dallas Mavericks'i 154-111 yenen Los Angeles Clippers, seride 3-2 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Clippers, eşitlikle girilen Batı Konferansı ilk tur eşleşmesinin 5. karşılaşmasında Mavericks'i 43 sayı farkla mağlup etti.

35 sayı kaydeden Paul George ve 32 sayı, 7 ribauntla oynayan Kawhi Leonard, Clippers adına galibiyetin mimarları oldu.

Mavericks'te Luka Doncic 22 sayı, 8 ribaunt, Tim Hardaway ise 19 sayı üretti.

NUGGETS SERİYİ 6. MAÇA TAŞIDI

Batı Konferansı ilk turundaki diğer mücadelede Denver Nuggets, 3-1 geride olduğu serinin 5. karşılaşmasında Utah Jazz'ı 117-107 yendi.

Nuggets'ı galibiyete, 42 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle maçı tamamlayan Jamal Murray ve 31 sayı, 6 ribaunt üreten Nikola Jokic taşıdı.

30 sayı, 5 asistle oynayan Donovan Mitchell, Jazz'ı ayakta tutmaya çalıştı. Mike Conley ve Jordan Clarkson da 17'şer sayı kaydetti.

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