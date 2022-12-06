Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ın son saniye basketiyle kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sakatlıkları yüzünden iki haftayı aşkın süredir forma giyemeyen Los Angeles Clippers'ın all-star oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George, Charlotte Hornets karşısında sahalara döndü. Leonard 21, George ise 19 Kasım'dan bu yana ilk defa parkeye adım attı.

Clippers, Leonard'ın bitime 1.4 saniye kala attığı basketle Hornets deplasmanından 119-117 galip ayrıldı.

Maçın kahramanı Leonard 16 sayı, 6 ribaunt, George 19 sayı, 7 asist, John Wall da 12 sayı, 12 asist, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Hornets cephesinde Kelly Oubre 28 sayı, 7 ribaunt, P.J. Washington 26 sayı ve Terry Rozier 22 sayı, 8 asist, 5 ribauntla mücadele etti.