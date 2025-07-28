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Spor

Los Angeles Clippers, NBA tarihinin en yaşlı kadrosunu kurdu!

Los Angeles Clippers, 2025 yaz döneminde yaptığı transferlerle NBA tarihine geçti. Clippers, şu an itibarıyla 33.2 yaş ortalaması ile ligin en yaşlı kadrosuna sahip.

HABER MERKEZİ28 Temmuz 2025 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
Los Angeles Clippers, NBA tarihinin en yaşlı kadrosunu kurdu!
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Los Angeles Clippers, 2025 yaz döneminde yaptığı transfer hamleleriyle NBA tarihine geçti.

Yahoo Sports'tan Tom Haberstroh ve Dan Devine'ın haberine göre Clippers, şu an itibarıyla ortalama 33.2 yaşla ligin gördüğü en yaşlı kadroya sahip.

Bu rekor, daha önce 2000–01 sezonunda John Stockton ve Karl Malone liderliğindeki Utah Jazz'a aitti. O sezon Jazz'ın ortalama yaşı 32.6 idi. Clippers ise bu barajı aşarak yeni bir dönüm noktasına imza attı.

Tecrübeyi ön plana çıkaran Los Angeles temsilcisi, yaz boyunca kadrosuna 40 yaşındaki Chris Paul, 37 yaşındaki Brook Lopez ve 32 yaşındaki Bradley Beal'ı kattı. Ayrıca 36 yaşındaki Nicolas Batum ile yeniden sözleşme imzalandı.

Kadronun bel kemiğini oluşturan yıldız isimler James Harden (35) ve Kawhi Leonard (34) da bu yaş ortalamasını yukarı çeken faktörler arasında yer alıyor.

Clippers'ın bu tercihi, şampiyonluk hedefi doğrultusunda tecrübeden ödün vermeme anlayışının bir yansıması olarak değerlendirilirken; bu yaşlı fakat deneyimli kadronun parkede nasıl bir uyum yakalayacağı şimdiden merak konusu.

  • Los Angeles Clippers
  • kadro

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