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Spor

Los Angeles Clippers, Phoenix Suns'ı 115-110 mağlup etti

Los Angeles Clippers, konuk olduğu Phoenix Suns'ı 115-110 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

IHA17 Nisan 2023 Pazartesi 11:04 - Güncelleme:
Los Angeles Clippers, Phoenix Suns'ı 115-110 mağlup etti
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Batı Konferansı ekiplerinin çekişmeli geçen play-off turu mücadelesinde Los Angeles Clippers, konuk olduğu Phoenix Suns'ı 115-110'luk skorla yenerek seriye galibiyetle başladı. Clippers'ta Kahwi Leonard 38 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle gecenin en skorer ismi olurken Eric Gordon 19 sayı, Norman Powell 14 sayı, Ivica Zubac 12 sayı ve 15 ribaund, Russell Westbrook da 9 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Suns'ta ise Kevin Durant'ın 27 sayı ve 11 asisti, Devin Booker'ın 26 sayısı, Torrey Craig'in 22 sayı ve 4 ribaundu, Deandre Ayton'un da 18 sayı ve 8 ribaundu yenilgiyi önleyemedi. Seride ikinci maç, 18 Nisan Salı gecesi Suns'ın sahasında oynanacak.

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