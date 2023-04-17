Los Angeles Clippers, Phoenix Suns'ı 115-110 mağlup etti

Batı Konferansı ekiplerinin çekişmeli geçen play-off turu mücadelesinde Los Angeles Clippers, konuk olduğu Phoenix Suns'ı 115-110'luk skorla yenerek seriye galibiyetle başladı. Clippers'ta Kahwi Leonard 38 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle gecenin en skorer ismi olurken Eric Gordon 19 sayı, Norman Powell 14 sayı, Ivica Zubac 12 sayı ve 15 ribaund, Russell Westbrook da 9 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Suns'ta ise Kevin Durant'ın 27 sayı ve 11 asisti, Devin Booker'ın 26 sayısı, Torrey Craig'in 22 sayı ve 4 ribaundu, Deandre Ayton'un da 18 sayı ve 8 ribaundu yenilgiyi önleyemedi. Seride ikinci maç, 18 Nisan Salı gecesi Suns'ın sahasında oynanacak.