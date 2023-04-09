Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers'ı 136-125 mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 136-125 mağlup etti.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Clippers, Blazers'ı yenerek 7 ile 10. sıra arasındaki takımların mücadele edeceği play-in maçlarından kaçınma umutlarını pekiştirdi.

Son altı maçın dördünü kazanan Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard 27 sayı, Norman Powell 23 sayı, Russell Westbrook ise 20 sayı kaydetti.

Maçtan mağlubiyetle ayrılan Blazers'da Kevin Knox 30 sayı, Shaedon Sharpe 26 sayı, Trendon Watford ise 24 sayı attı.

Batı ve Doğu Konferansı'nda normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan play-off turnuvasına yükselirken, play-off turnuvasında mücadele edecek 7. ve 8. takımlar ise normal sezonu 7 ile 10. sıra arasında tamamlayan takımlar arasında düzenlenecek play-in etabı sonrası belirlenecek.