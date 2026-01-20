İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2922
  • EURO
    50,7277
  • ALTIN
    6568.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Los Angeles Clippers, üst üste 6. kez kazandı
Spor

Los Angeles Clippers, üst üste 6. kez kazandı

NBA'de Los Angeles Clippers, deplasmanda Washington Wizards'ı 110-106'lık skorla mağlup ederek üst üste 6. kez kazandı.

AA20 Ocak 2026 Salı 11:21 - Güncelleme:
Los Angeles Clippers, üst üste 6. kez kazandı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Washington Wizards'ı 110-106 yenerek art arda 6. galibiyetini elde etti.

Capital One Arena'da Wizards'a konuk olan Clippers, James Harden'ın 36 sayı, 7 ribaunt, 9 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı.

Sezonun 19. maçını kazanan Clippers'ta Jordan Miller 16 sayı, 5 ribaunt ve Ivica Zubac 14 sayı, 12 ribaunt üretti.

Peş peşe 7, bu sezon 32. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta Alex Sarr 28 ve Kyshawn George 18 sayı kaydetti.

THUNDER, CAVALİERS DEPLASMANINDA KAZANDI

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Rocket Arena'da konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 136-104 yendi.

Bu sezon 36 galibiyete ulaşan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 ve Chet Holmgren 28 sayı attı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell'ın 19 sayı ve Jaylon Tyson'ın 16 sayı, 10 ribauntluk performansları, sezonun 20. mağlubiyetini engelleyemedi.

Milli basketbolcu Adem Bona ise Philadelphia 76ers'ın sahasında Indiana Pacers'ı 113-104 mağlup ettiği mücadelede 2 sayı, 4 ribaunt, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.

  • Los Angeles Clippers
  • Washington Wizards

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.