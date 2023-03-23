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Spor

Los Angeles Clippers'a Paul George'dan kötü haber!

NBA takımlarından Los Angeles Clippers'ın yıldız oyuncusu Paul George, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.

AA23 Mart 2023 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
Los Angeles Clippers'a Paul George'dan kötü haber!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Clippers'ta forma giyen all-star oyuncu Paul George, sakatlığı nedeniyle sahalardan 2-3 hafta arası uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünün ardından sağ dizinde gerilme tespit edilen 32 yaşındaki oyuncunun, 2-3 hafta arası tedavisine devam edileceği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Clippers'ın dün konuk ettiği Oklahoma City Thunder'a 101-100 yenildiği maçta sakatlanan George'un, normal sezonu kapatması bekleniyor. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Clippers'ın, play-off veya play-in aşamasından sezona devam etmesi halinde, George'un sağlık durumu bir kez daha değerlendirilecek.

Bu sezon kariyerinde 8. kez all-star seçilen George, maç başı 23.8 sayı, 6.1 ribaunt, 5.1 asist ve 1.5 top çalma ortalaması yakaladı.

  • Paul George
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